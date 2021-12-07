Онлайн-дискуссия КБФ. Беседа Байдена с Путиным: результаты и выводы

Результаты переговоров Белого Дома и Кремля, последствия для безопасности Европы и нашего региона, дальнейшие действия для усиления международного давления на российского агрессора - для обсуждения этих тем Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе с Атлантическим советом, ведущим аналитическим центром Соединенных Штатов, проводят совместное специальное обсуждение с участием ведущих знатоков.

Этот разговор станет оперативной реакцией на очередное событие в рамках переговоров между Соединенными Штатами, ключевыми западными столицами, Украиной, а также Россией.

Участники онлайн-события:

Арсений Яценюк , глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;

, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах; Генерал Филипп Бридлав , Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах;

, Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах; Александр Вершбоу , заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;

, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах; Джон Гербст , посол США в Украине в 2003-2006 годах;

, посол США в Украине в 2003-2006 годах; Стивен Пайфер , посол США в Украине в 1998-2000 годах;

, посол США в Украине в 1998-2000 годах; Ян Бжезинский , заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах;

, заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах; Мелинда Гаринг , заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета;

, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета; Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Смотрите трансляцию 7 декабря в 21:00 по Киеву по ссылкам: