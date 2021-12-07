Онлайн-дискуссия КБФ. Беседа Байдена с Путиным: результаты и выводы
7 декабря 2021 года состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности и Атлантического совета (Вашингтон), посвященная итогам телефонного разговора Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с Владимиром Путиным
Результаты переговоров Белого Дома и Кремля, последствия для безопасности Европы и нашего региона, дальнейшие действия для усиления международного давления на российского агрессора - для обсуждения этих тем Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе с Атлантическим советом, ведущим аналитическим центром Соединенных Штатов, проводят совместное специальное обсуждение с участием ведущих знатоков.
Этот разговор станет оперативной реакцией на очередное событие в рамках переговоров между Соединенными Штатами, ключевыми западными столицами, Украиной, а также Россией.
Участники онлайн-события:
- Арсений Яценюк, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;
- Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Джон Гербст, посол США в Украине в 2003-2006 годах;
- Стивен Пайфер, посол США в Украине в 1998-2000 годах;
- Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах;
- Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Смотрите трансляцию 7 декабря в 21:00 по Киеву по ссылкам:
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