Онкологу Киндзельскому посмертно присвоили звание Героя Украины: он спасал ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии медицинской науки, разработку и внедрение методов диагностики и лечения острой лучевой болезни постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Державы Киндзельскому Леониду Петровичу - врачу-онкологу, радиологу (посмертно)", - говорится в указе президента.



Леонид Киндзельский был главным радиологом Министерства здравоохранения УССР в 1978-1986 годах. После аварии на Чернобыльской АЭС занимался лечением потерпевших.



"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в том числе получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", - отметил Зеленский.



В пресс-службе отмечают, что Киндзельский первым понял, чем отличается протокол лечения лейкоза костного мозга от лечения последствий облучения. Врач начал делать операции по методике Жоржа Мате: подсаживал донорский костный мозг внутривенной инъекцией, не убивая костный мозг пострадавшего.



Такие открытия сказались на результатах лечения. В общей сложности 115 человек с диагнозом "острая лучевая болезнь" лечились у Киндзельского. И только один человек из них умер.



"Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особо большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов - в Киевский институт радиологии и онкологии к Леониду Киндзельскому. В результате в группе Киндзельского выжили все, а из второй группы – только двое", - говорится в сообщении.



Однако позже советские власти запретили врачу проводить операции по подсадке донорского мозга, а впоследствии уволили с должности главного радиолога.



Киндзельский получил значительное облучение во время своей работы и от этого много болел. Но продолжал работать в отделе общей онкологии и химиотерапии Киевского НИИ онкологии. Скончался врач в апреле 1999 года.



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