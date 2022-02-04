Онкобольным в первую очередь следует вакцинироваться от COVID-19, - онкохирург
Онкобольные должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции в первую очередь
Об этом сообщил заведующий отделением медицинской статистики Прикарпатского клинического онкологического центра, онкохирург Павел Семенов, во время брифинга в Ивано-Франковске по вакцинации и распространению коронавирусной болезни.
"Фактически каждый день звучат звонки, можно ли онкологическим больным прививаться (от COVID-19 - ред.) однозначно. Онкология - это группа риска, и онкобольные должны вакцинироваться в первую очередь", - сказал Семенов.
Он уточнил, что в области на учете онкоцентра Прикарпатья находятся около 32 тыс. человек.
В настоящее время для обследования и контрольных осмотров в онкоцентре Прикарпатья пациенты должны представить не только направление семейного врача, но еще и тест на наличие коронавирусной инфекции.
- Напомним, что Кабинет Министров Украины принял Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 на 2022 год.
- Кроме того, в Кропивницком приостановили работу два центра массовой вакцинации от COVID-19 из-за низкой явки прививочных горожан.
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