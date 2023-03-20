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OPINION

Ониксовый Медведев против "убогого" МКС

Игорь Гулик
20 мартa, 2023 понедельник
20:05
Мнение

Я не знаю, о ком высказался Ежи Лец, но его фраза убийственна: "Он напоминает мне вошь на лысине. Вокруг столько блеска, — но все равно вошь"

Это очень ложится в контекст очередного весеннего обострения "алко-гнома", а по совместительству — заместителя секретаря совбеза России Дмитрия Медведева, породившего гневный пост в telegram по поводу ордера Международного уголовного суда, выданного на имя гражданина Путина В.В.

Казалось бы, ну почему так беспокоиться о решении МКС, к юрисдикции которого Россия не принадлежит? Почему сразу угрожать "вундервафлей", которой еще никто не видел, — разве на "мультиках", как-то продемонстрированных пуйлом на экспорт, чтобы устрашить непуганых американцев.

"Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, к сожалению. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Потому и войны не начнут. . И жалеть никто не будет", — пишет, глотнув из граненка, Медведев.

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А беспокоиться, оказывается, есть чем. Во-первых, "выдающийся лидер" стал по сути не въездным в 123 страны, ратифицировавшие Римский статус, а, следовательно, вынужденные выполнить его предписание. Да что там вынуждены, они сделают это с большой радостью, Германия вон не удержалась и первой заявила об этом. И как же теперь "русское величие"? Кто будет продвигать ее среди "убогих" англосаксов и остальных "непросветленных"?

"Самый выдающийся лидер" стал по сути не въездным в 123 страны, ратифицировавшие Римский статус, а, следовательно, вынужденные выполнить его предписание. Да что там вынуждены, они сделают это с большой радостью, Германия вон не удержалась и первой заявила об этом

Во-вторых, визиты в логово международного преступника иностранных лидеров также можно считать моветоном, — подавать руку вору детей (по меньшей мере), да еще небезосновательно заподозренным давно в педофилии, не приходится. Что уже Си Цзиньпин, — должно быть, теперь думает, как выбраться из собственноручно созданной ситуации, уже анонсированной на завтра встречи в кремле. Хотя суд в Гааге – "не население страны НАТО", но для Пекина очень важным рынком является именно ЕС, и играя на противоречиях Брюсселя с Вашингтоном, Поднебесная пыталась расколоть западную цивилизацию.

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В-третьих, ордер на арест Путина – не последний. Думаю, что он вполне логично продолжит уголовное производство по террористической атаке на малайзийский Боинг, первые приговоры в котором уже обнародованы. Но они пока не касались, так сказать, заказчика…

Я, в отличие от многих комментаторов, не считаю, что неожиданный визит бункерного деда в аннексированный Крым и оккупированный Мариуполь вызван желанием продемонстрировать российскому обывателю полный игнор решения МКС. Напротив, клеймо преступника номер 1 в мире добавляет Путину бонусов в его стране, где каждый четвертый "мотал срок". И эта "благодарная публика" (кто еще не успел, конечно) будет срочно набивать "на левой груди профиль" пуйла. Скорее, кремлевский отшельник (или его двойник) этим "турне" маякнул завтрашнему китайскому собеседнику, что вывод российских оккупационных войск из Украины не входит в планы эрефии, а, следовательно, в "китайский мирный план" следует внести уточнение в новеллу о "территориальной целостности".

Клеймо преступника номер 1 в мире добавляет Путину бонусы в его стране, где каждый четвертый "мотал срок". И эта "благодарная публика" (кто еще не успел, конечно) будет срочно набивать "на левой груди профиль" пуйла

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Однако вернемся к моему "любимому" персонажу из telegram. Кроме оскорблений в адрес гаагского суда и размахивания виртуальным гиперзвуковым "Ониксом", он призывает членов МКС "смотреть в небо". Наверное, наконец-то посмотрел известный фильм, поэтому решил похвастаться собственной осведомленностью.

В небо смотреть, конечно, стоит, хотя бы время от времени. Для украинцев это стало уже просто привычкой, — потому что каждый день звучит воздушная тревога. Но статистика ракетного терроризма России аккуратно ложится в "файлики" для будущих уголовных дел, возбужденных прокурорами под руководством Карима Хана. Поэтому, думаю, гаагские стряпчие сосредоточены больше на мониторах компьютеров с фиксацией военных преступлений Путина, Медведева и Ко.

И когда придет день, и эту стаю наконец-то введут в зал суда, там действительно будет море блеска – от фотовспышек и надраенного судейского молотка. Но вши, как у Леца, останутся вшами…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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