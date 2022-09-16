Об этом Путин рассказал на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал – не знаю где, но публично – что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", – сказал российский президент, заметив, что присутствующий на пресс-конференции турецкий лидер Реджеп Эрдоган, "предлагает встречу с президентом Зеленским, считая, что она может привести к какому-либо положительному результату".

На брифинге по результатам встречи лицом к лицу Путин обидел Эрдогана, назвав премьер-министром.

Также Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ

В Самарканде лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации.

Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.

Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.

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