Они никогда не победят, их здесь никто не ждет, - Данилов о возможном вторжении российских войск в Украину

Об этом говорится в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов отметил, что военные ВСУ способны дать агрессору адекватный отпор.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - подчеркнул он.

По его словам, эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и в дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.

Напомним, по состоянию на начало ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тыс. человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях", если Россия проявит новую вооруженную агрессию против Украины.

"Залог победы - это не только мощный военный компонент. Когда сопротивление будет оказывать все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - сказал Данилов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb