Они никогда не победят, их здесь никто не ждет, - Данилов о возможном вторжении российских войск в Украину
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Российской Федерации нет шансов на победу в случае вторжения в Украину
Об этом говорится в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Данилов отметил, что военные ВСУ способны дать агрессору адекватный отпор.
"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - подчеркнул он.
По его словам, эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и в дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины."Залог победы - это не только мощный военный компонент. Когда сопротивление будет оказывать все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - сказал Данилов.
- Напомним, по состоянию на начало ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тыс. человек.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях", если Россия проявит новую вооруженную агрессию против Украины.
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