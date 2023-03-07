"Они затонули": в ОП заявили, что Украина не имеет отношения к авариям на "Северных потоках"
В Офисе президента опровергли причастность Украины к взрывам трубопроводов на "Северных потоках" в Балтийском море
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ…", – прокомментировал Подоляк.
- Напомним, новые данные разведки США свидетельствуют о том, что атаку на газопроводы Nord Stream совершила проукраинская группа, прямо не связанная с правительством или спецслужбами.
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