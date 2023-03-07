Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ…", – прокомментировал Подоляк.