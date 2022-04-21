"Они защищают нашу землю": футболист "Динамо" расплакался, говоря о войне в Украине
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев не сдержал слез, когда выступал на пресс-конференции после матча в Румынии против местного "ЧФР Клуж"
Об этом сообщает УНИАН.
Футболист, общаясь с прессой, поблагодарил всех румын за поддержку и за возможность сыграть этот поединок. Александр признался, что было очень непросто выйти на поле и сыграть, но это единственное, что мог сделать для страны в такой ситуации – собрать средства для беженцев и пострадавших.
В конце своего общения с журналистами игроку сборной Украины предложили обратиться к соотечественникам, защищающим Родину от российских оккупантов.
"Очень благодарен, низкий поклон. Потому что они защищают нашу землю...", - сказал Караваев, но из-за слез не смог договорить и расплакался.
Добавим, что 29-летний Караваев является уроженцем Херсона. Он сыграл 40 матчей за сборную Украины.
- Ранее футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев заявил, что российских военных нельзя даже зверями назвать.
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