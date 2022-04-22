"Они являются убийцами": мэр Мариуполя заявил, что депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам корректировать огонь и стремились сменить власть в городе

Об этом он рассказал в эфире телемаратона .



"Я хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, и они (депутаты от ОПЗЖ, - ред.) должны это понимать: убийства, которые произошли в Мариуполе, а это более 20 тысяч мирных жителей, эта кровь на них (депутатов, - ред.) руках. Они тоже являются убийцами, они способствовали этому".



По его словам, россияне имели целью уничтожить Мариуполь. Депутаты от ОПЗЖ, прежде всего Константин Иващенко и Евгений Хармышев, корректировали огонь оккупантов и планировали сменить городские власти. Сейчас членов ОПЗЖ лишают депутатских мандатов.

Напомним, в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам сорвать эвакуацию населения.

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