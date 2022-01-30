Они все в Украине наркотики употребляют? Депутат Европарламента отреагировала на заявление Арахамии о том, что США сеют панику из-за возможной агрессии РФ

Об этом фон Крамон написала в Twitter.

Таким образом, она отреагировала на слова Арахамии, что беспокойство западных медиа и политиков по поводу вероятных ударов РФ по Украине не подтверждается необходимыми в таких случаях разведывательными данными.

"Они все употребляют наркотики в Украине или что происходит?" – написала фон Крамон, комментируя слова Арахамии.

Виола фон Крамон является депутатом Европарламента от Германии.