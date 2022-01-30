Они все в Украине наркотики употребляют? Депутат Европарламента отреагировала на заявление Арахамии о том, что США сеют панику из-за возможной агрессии РФ
Депутат Европарламента Виола фон Крамон возмутилась из-за заявления народного депутата и главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что США сеют панику из-за возможного вторжения России в Украину
Об этом фон Крамон написала в Twitter.
Таким образом, она отреагировала на слова Арахамии, что беспокойство западных медиа и политиков по поводу вероятных ударов РФ по Украине не подтверждается необходимыми в таких случаях разведывательными данными.
"Они все употребляют наркотики в Украине или что происходит?" – написала фон Крамон, комментируя слова Арахамии.
Виола фон Крамон является депутатом Европарламента от Германии.
- Напомним, 29 января Давид Арахамия заявил, что беспокойство западных медиа и политиков по поводу предполагаемой российской агрессии не подтверждаются разведывательными данными .
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