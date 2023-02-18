Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует "Радио Свобода".

"Мы тоже сразу ее (статью издания Financial Times – ред.) увидели, тоже немного удивились, что идет такая вот информация. Возможно, это вопрос немного некорректной подачи заголовка. Нельзя стянуть авиацию к границам – это же не танки, не артиллерия , не БМП, не личный состав.Это авиация, которая должна быть где – на аэродромах.Она как была стянута, скажем так, в начале войны, так она там и осталась.Это сотни самолетов и вертолетов.В начале агрессии это было 750, сейчас в соответствии с задачами эта цифра может изменяться в ту или иную сторону. Понятно, что Россия будет использовать эти аэродромы и дальше. Это около 40 аэродромов: в оккупированном Крыму, на оккупированной территории Украины материковой, также Беларусь и Россия", - сказал Игнат.

По его словам, изменения на российских аэродромах происходят постоянно, авиация постоянно перелетает.

"Так, чтобы наблюдалось накопление именно близко к границам, это вряд ли стоит ожидать. Напротив, они рассредоточили свои самолеты, особенно после того "хлопка", что у нас была в Рязани, Энгельсе, они пытаются авиацию больше наоборот рассредоточить вглубь территории России, чтобы в случае какого-то возможного следующего "хлопка" избежать большего поражения этой авиационной техники", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат напомнил, что больше 10 месяцев российские самолеты уже не залетают в воздушное пространство Украины, как это делали в начале агрессии.

"И даже тогда – в начале вторжения – никто не воевал какими-то большими полчищами самолетов… Воюют, как правило, сейчас авиационными подразделениями. Это может быть пара самолетов, звено, эскадрилья и т.д. Максимум до 12 самолетов могут на одном направлении использоваться для того, чтобы Наносить точечные удары высокоточным оружием и т.д.. Это не Вторая Мировая война, поэтому здесь ожидать чего-то вряд ли нам приходится.Сейчас уже Воздушные силы не были ранее. , NASAMS, а также многочисленными ПЗРК разных видов и ЗРК ПВО Сухопутных войск, такими как французский Crotale или немецкий Gepard. Поэтому легкой прогулки здесь точно не будет, в этом я вас могу убедить. Россияне вряд ли отважятся залетать к нам в воздушное пространство" – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.