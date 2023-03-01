"Они водворяются, а затем выметаются"
Миф о непобедимой России – это, конечно, вымысел
Москва терпела поражения не раз — в Крымской войне 1853-56 годов, русско-японской войне 1905 года, Первой мировой войне, русско-польской войне 1919-20 годов, Афганской войне 1979-89 годов.
Маразм Путина любят сравнивать с безумием Гитлера. Но его тоже можно сравнить с идиотизмом Николая I, начавшего и проигравшего Крымскую войну.
История о Крымской войне в этом смысле очень характерна.
Маразм Путина любят сравнивать с безумием Гитлера. Но его тоже можно сравнить с идиотизмом Николая I, который начал и проиграл Крымскую войну
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В преддверии войны, в разговоре с английским послом император Николай Павлович открыто "рассуждал", что "дела Турции в крайнем упадке… Могут так сложиться обстоятельства, что меня заставят занять Константинополь, но я намерен взять обязательство не воворачиваться там, конечно, как владелец; в качестве временного защитника – дело другое".
Одним словом, хотел несчастный стать защитником Константинополя за три дня. Разговор с английским послом для Николая Павловича был своеобразным 23 февраля.
Во время Крымской войны Россия потерпела разгром и капитулировала.
Эти цари, их царята и вся бесконечная челядь не меняются. Они водворяются, а потом выметаются.
Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике
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