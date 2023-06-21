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OPINION

Они верили

МАЙКЛ Мышкало
21 июня, 2023 среда
18:05
Мнение

Эти дети острова, его называли Остров Свободы, действительно верили в этот бред. В этот идеал Ленина, Сталина, Маркса, Мао или Кастро

Кубинцы действительно верили, что в совдепии все лучше, лучше, чем в Штатах, что здесь все работает, как должно быть, как говорит теория, "как книга пишет". Конечно, они потом прозрели. На дворе 80-е годы прошлого века, когда фраза "Вы будете смеяться, но он тоже умер" стала, как никогда, актуальной.

Но самым большим их шоком было наше образование – собственно, для этого их прислали в эту холодную страну, во Львов, в наш Политех. Они на парах сидели в перчатках и тоже писали. Их сюда команданте прислал учиться, только вот чему? Списывать, пользоваться шпаргалками, подсказывать? У них этого не было. У них образование было, как в Штатах, жесткой, чтобы не сказать жестокой системой отбора. Каждый учился, как мог, каждый учился сам за себя, никакого "подскажи", "помоги" или еще хуже "дай списать". Кто не мог, не хотел, того отчисляли. Не сдал экзамен — все, до свидания. Всех этих: первый, второй талон, К-тый талон, "записка из деканата", — всего этого цирка не было. У них из курса, даже не группы, до финиша, до диплома мог добраться один, особенно это касалось медицины. Поэтому к ним ехали и едут лечиться канадцы и американцы. Да, у них нет сверхсовременного оборудования, но есть репутация их врачей, и что возможно, что позволяет то же оборудование, они это успешно лечат.

Нет, в теории при коммуне все было красиво, даже на уровне школьного образования. Тех, кто имел плохие оценки, двойки - оставляли на следующий год. Давали шанс, учись, старайся, а мы поможем, у тебя все получится. "Никто не хотел с этим возиться, портить статистику, оставлять на второй год. И что бы это дало? Не хочет учиться, дотянули до восьмого класса и все, из него и так ничего не будет, пусть работает руками. Пусть идет в ПТУ, пусть теперь с ним другие мучаются". Не знаю, кто и когда наложил стигму на профессионально-техническое образование, на работу руками. ПТУ – "помогите тупому устроиться". Попытайтесь теперь мастера найти. Превратив ПТУ в отстойникк, своего рода колонию, где, как говорил мой одноклассник, "чтобы там учиться и остаться в живых, нужно было иметь разряд по бандитизму".

Я рос в семье учительницы, я слышал эти разговоры, видел этих детей. У каждого из нас были такие одноклассники. Мы все разные, у каждого есть какие-то особые таланты. Система, в теории, должна их выявлять и развивать. Разнообразные кружки, музыкальная, спортивная, художественная школа. Выбирай, что хочешь. Правда, был отбор, и пройдя в музыкальную и художественную школы, а многие не прошли, в спортивную я даже не рыпался, там были серьезные требования.

Это были 70-е годы застоя, самый расцвет... И, кажется, сейчас, когда у нас демократия, капитализм, рыночная экономика, все должно стать на свои места, как в теории. Быть не так, должно быть лучше, в разы, но все стало хуже. Да, исключения есть, они всегда есть.

Деньги, все решают деньги. Какой там отбор, какие там прослушивания, есть у ребенка музыкальный слух или нет. "Кого мы будем учить, у нас не будет работы". Потому-то и сидит мама под классом, она так хочет, папа на заработках на это работает, пока чадо там мучается и мучает сам инструмент.

Кто-то скажет: ничего, он/она еще малы, а так будет ближе, приучится к миру прекрасного. Музыку можно и без этого насилия слушать, благо у них всех есть телефон и интернет. А так прививают ненависть на всю жизнь. Музыкантом через силу, когда ни желания, ни природных задатков нет, не станешь. Художественная школа – не исключение. Даже спортивная, что когда-то было немыслимым. Не может играть в футбол, нет координации, не бежит, просидит в запасе все время. Главное, что мама вовремя деньги сдает. Есть отсев в плавании, в лёгкой атлетике, но уже потом, в старших классах. Когда-то СДЮСШ, это было что-то! По крайней мере, в среде, в которой я рос.

Кажется, частное образование — это автоматически знак качества, это — как на Западе, это мотивация учиться, ты не будешь выбрасывать деньги на ветер. На практике? Это когда ученикам второго класса учительница говорит, что если кто-то хочет больше знать, пусть записывается на дополнительные занятия. Естественно, за деньги. И это второй класс.

Репетиторство, — неплохая идея, даже нужная, я и мои ровесники прошли через это в старших классах, школьная программа для поступления была недостаточной. Но и репетиторство можно довести до абсурда. В мире это работает, но у нас учителя боятся учеников-мажоров, чьи богатые и влиятельные родители платят им зарплату, ни о каком отборе речь даже не идет.

Высшее платное образование — вообще профанация самого понятия высшего образование. Когда я учился, то из тридцати учеников класса в вузы поступало максимум пять, восемь. Десять — это была большая редкость, сейчас из 30-ти студентами становится 29, а тот один сразу едет на заработки.

У нас сейчас война, и у нас есть бумажные офицеры, и не только после военных кафедр, а после военных училищ (случай во Львове). Они отказываются воевать, потому что они имели дело с бумагами, потому что, называя вещи своими именами, хотели просидеть всю жизнь и получать две зарплаты – за должность и звание. А тут война, а какие из них воины, какие офицеры? То же со сбежавшими в первые дни врачами — бросили все, бросили больных, и сейчас "косят" и не хотят ехать лечить на фронт. Они надеялись не лечить, а зарабатывать, отбивать бабло. Потому что они диплом купили и дальше покупают. Коррупция в медицине у нас на уровне таможни и судов, и все знают, все с этим сталкивались.

Сейчас модное слово "реформа", и надежда, что придет новый министр и все это как-то поменяет. Интерактивные доски, компьютеры, новые приложения.

Можно верить в это, кубинцы тоже верили, а можно вернуть отбор. Потому что высшее образование не просто так называется высшим. Вернуть, по крайней мере, постараться, престиж труда руками, профтехобразования, так, как это есть, например, в Германии. Потому что у нас автомеханики — люди с дипломами вузов… А можно дальше верить, что люди, особенно депутаты, могут иметь по три-четыре высших образования, что у нас есть врачи, и учителя. И отправлять детей учиться на Запад. И туда же ехать лечиться.

Специально для Еспресо 

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

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