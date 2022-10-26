Об этом Джеймс Кэмерон заявил в комментарии The New York Times .

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон подверг критике персонажей Marvel и DC за нехватку эмоциональной глубины. Режиссер обсудил развитие персонажей в своем будущем сиквеле "Аватар: путь воды", в котором Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) стали родителями спустя 15 лет после выхода оригинального фильма.

"В первом фильме персонаж Сэма прыгает с летучих сооружений и существенно меняет ход истории своим безумным, почти самоубийственным скачком веры. И героиня Зои прыгает и предполагает, что там будут большие листья, которые могут смягчить ее падение", - говорит Кэмерон.

Режиссер отмечает, что персонажи меняются, когда взрослеют и осознают, что они несут ответственность за собственное выживание. Кэмерон выразил пожелание, чтобы другие фильмы учитывали это, когда их персонажи взрослеют. Особенно он выделил блокбастеры Marvel и DC.

"Когда я смотрю эти большие, удивительные фильмы, я смотрю на вас, Marvel и DC, и неважно, сколько лет героям, все они ведут себя так, будто учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет. Они никогда не переживают". через собственных детей: «Вещи, которые действительно дают нам сопротивление, наделяют нас силой, любовью, дают цель? Эти персонажи этого не чувствуют, и я думаю, что не таким образом нужно снимать фильмы», – отметил Джеймс Кэмерон.

25 октября британский актер Генри Кавилл сообщил, что возвращается к роли Супермена в новом фильме по комиксам DC.

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