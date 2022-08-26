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Главная война с Россией Они уже формировали танковый корпус. Генерал Романенко об указе Путина об увеличении численности русской армии

Они уже формировали танковый корпус. Генерал Романенко об указе Путина об увеличении численности русской армии

26 августа, 2022 пятница
00:34
война с Россией

Россия может увеличить численность армии, но вопрос в качестве подготовки этого пополнения и вооружения новобранцев

В эфире всеукраинского телемарафона генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко прокомментировал указ Путина об увеличении в 2023 году штатной численности военнослужащих с 1,9 миллиона до 2,04 миллиона человек.

"Потери в первой стратегической операции, которую они пытались проводить на Севере нашей страны, так называемый блицкриг, привел к тому, что мы уничтожили треть их элитных частей и подразделений. И на данный момент уничтожена где-то пятая часть всей группировки — ее нужно пополнять А сделать пополнение более качественным, за счет личного состава они не могут. Современная техника их, как правило, выведена из строя и уничтожена Вооруженными Силами Украины, а быстрого пополнения за счет работы военно-промышленного комплекса не происходит. что так или иначе они могут увеличивать личный состав, но все это будет очень медленно и некачественно, со всеми вытекающими последствиями при участии этих структур в боевых действиях",- сказал генерал Романенко.

Военный также отметил, что россияне увеличивают армию без законодательного обоснования.

"Они видят, что при наличии перспектив, в которых мы увеличиваем свой потенциал, а в них он падает, в дальнейшем такие действия могут их завести в тупик. Они уже собирались сформировать танковый корпус в течение двух месяцев, к середине августа – это не выполнено... Все у них идет с большими усилиями, а мы, не дожидаясь, уничтожаем их живую силу, их вооружение и технику и таким образом снижаем их военный потенциал для своих перспективных действий", — подчеркнул Романенко.

  • 25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ.
  • Представитель ОК Юг заявила, что попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области под огневым контролем ВСУ.
  • 25 августа в эфире Еспресо Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины отметил, что противник продолжает осуществлять обеспечение своей группировки на правом берегу реки Днепр в замедленном темпе.
  • В тот же день ОК Юг сообщило, что украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области.

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