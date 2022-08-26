В эфире всеукраинского телемарафона генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко прокомментировал указ Путина об увеличении в 2023 году штатной численности военнослужащих с 1,9 миллиона до 2,04 миллиона человек.

"Потери в первой стратегической операции, которую они пытались проводить на Севере нашей страны, так называемый блицкриг, привел к тому, что мы уничтожили треть их элитных частей и подразделений. И на данный момент уничтожена где-то пятая часть всей группировки — ее нужно пополнять А сделать пополнение более качественным, за счет личного состава они не могут. Современная техника их, как правило, выведена из строя и уничтожена Вооруженными Силами Украины, а быстрого пополнения за счет работы военно-промышленного комплекса не происходит. что так или иначе они могут увеличивать личный состав, но все это будет очень медленно и некачественно, со всеми вытекающими последствиями при участии этих структур в боевых действиях",- сказал генерал Романенко.

Военный также отметил, что россияне увеличивают армию без законодательного обоснования.

"Они видят, что при наличии перспектив, в которых мы увеличиваем свой потенциал, а в них он падает, в дальнейшем такие действия могут их завести в тупик. Они уже собирались сформировать танковый корпус в течение двух месяцев, к середине августа – это не выполнено... Все у них идет с большими усилиями, а мы, не дожидаясь, уничтожаем их живую силу, их вооружение и технику и таким образом снижаем их военный потенциал для своих перспективных действий", — подчеркнул Романенко.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ.

Представитель ОК Юг заявила, что попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области под огневым контролем ВСУ.

25 августа в эфире Еспресо Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины отметил, что противник продолжает осуществлять обеспечение своей группировки на правом берегу реки Днепр в замедленном темпе.

В тот же день ОК Юг сообщило, что украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области.