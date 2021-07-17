Они убивают людей, - Байден обвинил Facebook в распространении фейков о вакцинах от COVID-19
Президент США Джо Байден обвинил социальную сеть Facebook в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса
Об этом сообщает BBC.
На вопрос журналиста, что он думает о роли таких компаний, как Facebook в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии COVID-19 президент США ответил, что они убивают людей.
"Они убивают людей. Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался", - сказал Байден.
Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% - прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.
Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются делать прививки.
"На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с COVID-19", - отметил Зиентс.
Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. По данным исследования, опубликованного в марте неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в Facebook, YouTube, Instagram и Twitter посты, которые прочитали более 59 млн человек.
В то же время, официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заверил, что компания борется с дезинформацией.
"Мы изъяли более 18 млн постов с дезинформацией о COVID-19 и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правила", - заявил Макалистер.
- 6 февраля сообщалось, что Россия ведет пропагандистскую кампанию против вакцин от коронавируса производства Moderna и Pfizer.
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