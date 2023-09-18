"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам окупантов по энергетическим объектам осенью и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - подчеркнул начальник ГУР.

Кроме того, он отверг предположение о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. Буданов отметил, что удары ВСУ по россиянам не нарушают правила ведения войны.