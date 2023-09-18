"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что за возможные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре страны осенью россияне будут получать ответ
Об этом он рассказал в интервью The Economist.
По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам окупантов по энергетическим объектам осенью и зимой.
"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - подчеркнул начальник ГУР.
Кроме того, он отверг предположение о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. Буданов отметил, что удары ВСУ по россиянам не нарушают правила ведения войны.
- По оценке британской разведки удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
- Также на фоне возможных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины осенью воздушные силы укрепляют свои средства. Отмечалось, что у РФ уже нет столько ракет, как в прошлом году, но в то же время увеличивается производство ударных БПЛА.
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