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"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

18 сентября, 2023 понедельник
08:59
Война с Россией

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что за возможные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре страны осенью россияне будут получать ответ

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам окупантов по энергетическим объектам осенью и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - подчеркнул начальник ГУР.

Кроме того, он отверг предположение о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. Буданов отметил, что удары ВСУ по россиянам не нарушают правила ведения войны.

  • По оценке британской разведки удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
  • Также на фоне возможных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины осенью воздушные силы укрепляют свои средства. Отмечалось, что у РФ уже нет столько ракет, как в прошлом году, но в то же время увеличивается производство ударных БПЛА.
Украина
Россия
російська армія
Енергия
ГУР
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