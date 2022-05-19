Они там, где их не ожидает враг: десантники показали, как уничтожают оккупантов и их технику
Разведчики ДШВ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с боевой техникой
Об этомсообщают из 81-й отдельной аэромобильной бригады.
"Они всегда появляются там, где их не ожидает враг. Разведчики ДШУ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с боевой техникой", - сказано в сообщении к видео, на котором зафиксировано несколько эпизодов, как наши воины-разведчики после выполнения боевого задания в тылу противника – сжигают бронетехнику русских оккупантов.
"Продолжаем и дальше вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!", - подытожили бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады.
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