"Они таки добрались до них". В сети показали уничтожение склада оккупантов в Горловке

Видео опубликовали боец ВСУ и активист Евгений Карась и telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Ты гля... Они таки добрались до них", - комментирует автор видео.

Жителям удалось запечатлеть момент взрыва.

"Горловка, Донетчина. Оккупированая территория с 2014 года. Точечное попадание. Настоящий хлопок", - добавляют в сообщении.

В течение 22 июля на Юге ВСУ уничтожили около 100 захватчиков, поразили два опорных пункта, скопление войск и техники и склад боеприпасов.

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