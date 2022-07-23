"Они таки добрались до них". В сети показали уничтожение склада оккупантов в Горловке
Защитники Украины попали в склады боеприпасов оккупантов в Горловке Донецкой области. Местные жители зафиксировали на видео густой дым
Видео опубликовали боец ВСУ и активист Евгений Карась и telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
"Ты гля... Они таки добрались до них", - комментирует автор видео.
Жителям удалось запечатлеть момент взрыва.
"Горловка, Донетчина. Оккупированая территория с 2014 года. Точечное попадание. Настоящий хлопок", - добавляют в сообщении.
- В течение 22 июля на Юге ВСУ уничтожили около 100 захватчиков, поразили два опорных пункта, скопление войск и техники и склад боеприпасов.
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