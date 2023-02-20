"Они созрели": Резников пообещал хорошие новости о поставках Украине истребителей
Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца
Об этом Резников рассказал в интервью Бабелю .
"По самолетам, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности обучать наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение ― это вопрос месяцев. И когда я говорю месяцев, это один -два", - сказал Резников.
Он отметил, что при выборе самолетов, которые получит Украина, нужно отталкиваться от того, истребителей какой платформы больше у партнеров.
"К каким есть больше запчастей и всего, что нужно для обслуживания. Какие платформы будут способны взлетать и садиться на наших аэродромах, какие системы мы скорее овладеем. Какие системы позволяют видеть не меньше, чем видит Су-35 у россиян и какие ракеты могут поражать на расстоянии 150 км и дальше", – рассказал Резников.
Министр обороны уточнил, что в настоящее время окончательное решение о модели истребителей еще не принято.
"Наш командующий Воздушными силами генерал Олещук говорит, что подход такой: наиболее оптимальными для нас были бы Falcon-F-1, вторые это Gripen, есть британские, французские и немецкие системы. Но окончательного решения еще нет, его прорабатывают эксперты. Мое предположение — базовым будет какой-то один тип самолета, а к нему в поддержку будет несколько других", - подытожил Резников.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
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