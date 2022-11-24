Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью The Guardian.

Данилов подтвердил, что иранские военные инструкторы были убиты в Крыму, и предупредил, что любые другие иранцы на оккупированной территории Украины, поддерживающие вторжение Москвы, тоже станут мишенью.

По словам секретаря СНБО, иранцы находились в Крыму, чтобы помогать россиянам пилотировать дроны Shahed-136, поставленные Тегераном, но не озвучили количество убитых.

"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что иранцы продолжают настаивать на том, что они якобы не снабжают оружие России, но Украине нужно подтверждение.

"У нас есть это подтверждение на сегодняшний день? Нет. Мы понимаем, что эти штуки не летают, пока [люди] не научатся ими управлять, а у россиян не хватает мозга, чтобы самим в этом разобраться…. В современном мире ничего не скроешь. Это только вопрос времени, когда это будет обнародовано", – сказал Данилов.

Пока остается непонятным, поставлял ли Иран баллистические ракеты в Россию, подчеркнул секретарь СНБО.

"Мы пытаемся ответить на этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если это произойдет, это будет свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, у России нет возможности производить собственные ракеты, по крайней мере, в количествах, которые позволили бы ей продолжать широкомасштабную войну. Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, то о каких санкциях может идти речь? Поэтому возникает большой вопрос о правоприменении", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль также принял участие в усложнении сотрудничества террористических правительств Ирана и России. Израильское правительство в последнее время передало многим западным государствам и высокопоставленным представителям НАТО досье о поставках иранского оружия в РФ.

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