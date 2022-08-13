Они смогли сделать то, что нам казалось невозможным: Пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале
В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность украинской армии
Об этом говорится на сайте ведомства.
По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации оказывает влияние прогресс и успехи украинской армии на поле боя.
"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.
В сообщении отмечается, что Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.
"Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, проводящими российские силы", - сказал чиновник.
- Также в Пентагоне заявили , что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму.
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