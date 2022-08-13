Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации оказывает влияние прогресс и успехи украинской армии на поле боя.

"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.

В сообщении отмечается, что Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, проводящими российские силы", - сказал чиновник.

Также в Пентагоне заявили , что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму.

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