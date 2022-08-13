English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Они смогли сделать то, что нам казалось невозможным: Пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале

Они смогли сделать то, что нам казалось невозможным: Пентагон оценил действия ВСУ в войне с Россией на 12 по 10-балльной шкале

13 августа, 2022 суббота
04:02
война с Россией

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность украинской армии

Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации оказывает влияние прогресс и успехи украинской армии на поле боя.

"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.

В сообщении отмечается, что Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, проводящими российские силы", - сказал чиновник.

  • Также в Пентагоне заявили , что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Читайте также:
путін путлер
12 августа, 2022 пятница
Путин собрал Совбез по "безопасности на военном направлении", докладывал Шойгу
11 августа, 2022 четверг
В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко
Автор
11 августа, 2022 четверг
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
13 августа
04:48
В Краснодарском крае РФ в ДТП попал автомобиль комплекса "Искандер"
04:25
путлер шойгу
Единства Запада и сопротивление Украины превзошли ожидания, а Россия провалилась во всех аспектах, - глава разведки Британии.
03:17
Генсек ООН определил постоянного координатора по Черноморской зерновой инициативе
02:54
В результате вечернего обстрела Запорожья погибла 71-летняя бабушка, еще 2 человека ранены
02:31
На фото Каховская ГЭС
ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке и нанесли 5 авиаударов по врагу, - ОК "Юг"
02:06
В новом учебном году в Киеве отказались от уроков русского и преподавания на этом языке
01:43
SpaceX вывела на орбиту еще 46 интернет-спутников Starlink
01:19
В результате аварии в возрасте 53 года скончалась известная голливудская актриса Энн Гейч
00:56
В Эстонии задержаны пропагандисты российского издания "Известия"
00:51
МВФ
$5 млрд кредита от МВФ привлечет новых инвесторов в Украину, - Reuters
00:46
Со всеми HIMARS и М270 Украина может одновременно уничтожать 204 цели на расстоянии 80 км, - Згурец
00:38
Европа последний раз закупает российскую нефть, а Азия так и не стала альтернативой, - эксперт
00:37
Взлетно-посадочная полоса там работает. В Воздушных силах прокомментировали разрушения на аэродроме в Саках
00:22
Рисовала Z на лбу. Прокуроры объявили подозрение поклоннице оккупантов из Николаевской области
00:13
Дональд Трамп
Трампа могут заключить в тюрьму за шпионаж и препятствование следствию, - Politico
2022, пятница
12 августа
23:44
ВСУ разбили последний мост, которым Россия перебрасывала технику в Херсонскую область, — Сергей Хлань
23:42
Нельзя превращать Европу в супермаркет, - Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России
23:20
Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"
22:55
Виктор Орбан
Виктора Орбана вызывают в румынский Национальный совет борьбы с дискриминацией из-за заявлений о "смешанных расах"
22:54
ВСУ уничтожили базу россиян в Запорожской области и 3 склада на оккупированных территориях
22:39
В Чехию через трубопровод "Дружба" снова начала поступать российская нефть
22:35
Пентагон
В Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму
22:35
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 августа
22:24
В оккупированной Горловке горит завод "Стирол", - СМИ
22:17
Десятки прилетов: пограничные Сумской области весь день обстреливали оккупанты
21:57
В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, которого расстреляли оккупанты
21:49
Военная миссия под эгидой ООН, — волонтер Артур Палатный предлагает три шага, чтобы остановить ядерный террор России
21:45
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки
21:41
студент
Студентам могут разрешить выезд за границу, - депутат Гришина
21:41
Аналитика
Сергей Згурец
Новейшие российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
21:19
В Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США
21:17
В Испании запустили самую большую в мире солнечную электростанцию
21:11
Военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк
21:08
В Одессе нашли человека, который в соцсетях занимался антиукраинской агитацией
21:07
В Черногории мужчина устроил стрельбу на улице. 11 погибших
21:03
Дональд Трамп
ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal
21:02
В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на писателя Салмана Рушди
20:55
Над Николаевщиной ПВО сбила вражескую ракету, - Ким
20:45
В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ
20:39
Хорватский боксер дал совет Усику перед боем с Джошуа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV