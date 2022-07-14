В разговоре, опубликованном СБУ, коккупанты делятся впечатлениями об эффективной работе ВСУ и материют свое руководство.

"Они ( украинцы . - Ред. ) сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а тебя просто забрасывает снарядами. А нам - куда стрелять, в кого стрелять? Никого нет, бл... А ты бегаешь, как дол. .б", – говорит оккупант.

О российской армии он говорит, что она своих военнослужащих просто "отправляет на убой" и называет свою бригаду "тупорилой".

"Здесь нет грамотности вообще. Ты просто идешь, а тебя уже ждут, ждут, ждут... У них уже эти окопы пристреляны".

"У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники... А наши даже попасть не могут в них, найти не могут".

Читайте также: Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"

14 июля британская разведка сообщила , что силы РФ на Донбассе за последние дни не продвинулись и могут "потерять импульс".

13 июля британская разведка заявила, что в ближайшее время Россия, скорее всего, сосредоточится на захвате небольших городов , как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb