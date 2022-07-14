"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают. А ты бегаешь, как дол...б", - СБУ перехватила разговор оккупантов
Очередной перехват переговоров россиян опубликовала Служба безопасности Украины
В разговоре, опубликованном СБУ, коккупанты делятся впечатлениями об эффективной работе ВСУ и материют свое руководство.
"Они ( украинцы . - Ред. ) сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, а тебя просто забрасывает снарядами. А нам - куда стрелять, в кого стрелять? Никого нет, бл... А ты бегаешь, как дол. .б", – говорит оккупант.
О российской армии он говорит, что она своих военнослужащих просто "отправляет на убой" и называет свою бригаду "тупорилой".
"Здесь нет грамотности вообще. Ты просто идешь, а тебя уже ждут, ждут, ждут... У них уже эти окопы пристреляны".
"У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники... А наши даже попасть не могут в них, найти не могут".
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