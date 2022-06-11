Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Они штабелями лежат. Не в холодильниках нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - рассказывает товарищу российский оккупант.

А другой рассказывает, что тела российских военных из-за этого хоронят в закрытых гробах: "В закрытом гробу. Катьку не пустили туда".

СБУ известно, что рашисты, пытаясь скрыть масштабы потерь, перевозят "груз 200" ночью и небольшими партиями.

"Чтобы не повторять судьбу погибших, оккупанты еще могут спасти собственную жизнь. СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым", - добавляют в пресс-службе.

Россияне не выплачивают компенсации родственникам убитых на войне против Украины жителей ОРДЛО, а в Донецкой области сжигают тела российских оккупантов и принудительно набирают новых наемников.

Ранее СБУ сообщила , что оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны.

Также СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию ВСУ.

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