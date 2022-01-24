Они считают нас своими рабами - экс-футболист "Динамо" пожаловался на отношение к украинцам в Польше

Об этом сообщает Fanday .



По словам Маика, жители Польши не очень хорошо относятся к украинским гражданам.



"Что больше всего удивило в Польше? Отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в "Дрвенце", когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень довольны тобой". Это очень комично выглядело. Что мне еще делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по три-четыре забивал?" - сказал Олег Маик.



27-летний Маик является питомцем львовского футбола. С 2013 по 2016 год находился в системе киевского "Динамо", но за первую команду не дебютировал.



Нападающий также успел поиграть за "Черкасский Днепр", "Верес", "Минай" и польские "Дрвенце" и "Котвице".



На счету форварда одна игра за юношескую сборную Украины (U-20).

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