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"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться": Данилов о действиях легиона "Свобода России" в Белгородской области

23 мая, 2023 вторник
17:45
Война с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что легион "Свобода России" имеет право находиться в Белгородской области, поскольку состоит из россиян, а это их страна

Об этом он сказал в комментарии CNN .

"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с тьмой, которая сейчас в России", - сказал секретарь.

Данилов также подчеркнул, что Киев не причастен к работе легиона в регионе, это внутренний конфликт РФ, поэтому и комментировать его должно российское правительство.

"Там происходят события, связанные с сектором, который, по нашему мнению, должен комментировать либо верховный главнокомандующий, то есть Путин, либо министр обороны, либо кто-то другой. Если это были российские ребята, пересекшие границу, то это вопрос к ФСБ, они должны были защитить эту границу, военные должны ее защищать. Еще раз подчеркиваю: это вопрос к тем россиянам, которые сегодня находятся в Белгородской области", - добавил секретарь СНБО.

  • Представитель ГУР Андрей Юсов отметил , что события в Белгородской области – это "внутренний конфликт РФ" и борьба россиян с внутренней путинской оккупацией.
Россия
Алексей Данилов
Белгород
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