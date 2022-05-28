Они пытаются взять людей в заложники, - Зеленский о запрете окупантов выезжать из Херсона на подконтрольную Украине территорию

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Появляется все больше информации о том, что окупантов пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", - сказал Зеленский.

По его мнению, те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы.

"Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это только вопрос времени" . И каждый день это время, время увольнения, сокращается. Мы для этого делаем все", - подытожил президент.

28 мая оккупационная администрация Херсона сообщила о запрете на въезд и выезд на подконтрольную Украине территорию.