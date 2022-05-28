Они пытаются взять людей в заложники, - Зеленский о запрете окупантов выезжать из Херсона на подконтрольную Украине территорию
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение окупантов закрыть выезд из Херсонской области на территорию, которую контролируют Вооруженные Силы Украины
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Появляется все больше информации о том, что окупантов пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", - сказал Зеленский.
По его мнению, те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы.
"Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это только вопрос времени" . И каждый день это время, время увольнения, сокращается. Мы для этого делаем все", - подытожил президент.
- 28 мая оккупационная администрация Херсона сообщила о запрете на въезд и выезд на подконтрольную Украине территорию.
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