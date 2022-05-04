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Главная война с Россией Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам, - Зеленский о массированных ракетных обстрелах городов

Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам, - Зеленский о массированных ракетных обстрелах городов

4 мая, 2022 среда
00:10
война с Россией

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы в разных городах Украины 3 мая

Об этом он заявил в видеообращении, передает Еспресо.

"Российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет и ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина", - сказал президент.

Зеленский считает, что подобный масштаб сегодняшних обстрелов свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель.

"Нанести удар по Закарпатью. Что это может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам. Но по силам, пока, сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост или вообще склад из зерном или жилой дом с людьми. Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью", - подытожил он.

 

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Львов
Владимир Зеленский
обстрелы
Кировоградская область
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