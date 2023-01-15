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OPINION

Они просто "языкам не обучены", потому и убивают

Даниил Лубкивский
15 января, 2023 воскресенье
08:07
Мнение

Российскую дипломатию Лаврова предстоит в будущем изучать как специальный предмет для исследователей шизофрении

Постпред России при ООН Небензя говорит: "Закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза для России, и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если этот результат можно будет добиться с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы…".

Оказывается, мы столько времени имеем дело с переговорщиками! Они просто "языкам не обучены" и не умеют нормально объяснить. Потому и убивают всех вокруг

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Оказывается, они готовы добиваться "результатов" не войной, а переговорами. Оказывается, перед нами не истощенный, загнанный в угол, зловонный и агрессивный зверь, изрыгающий яд и ложь, даже саморазоблачающий. Нет, перед нами настоящие голуби мира. Оказывается, мы столько времени имеем дело с переговорщиками! Они просто "языкам не обучены" и не умеют нормально объяснить. Потому и убивают всех вокруг.

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Об авторе. Даниил Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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