"Они прекрасно работают": Корниенко заявил, что смотрит выключенные из цифрового эфира Еспресо, 5 канал и Прямой

Об этом он сказал в интервью изданию Telegraf .

"А они разве не работают? У меня дома работают на Megogo... Мы можем и сейчас здесь поискать их. Я смотрю их, чтобы понимать, что там. Конечно, не каждый вечер. Но они нам говорят, что мы ущемляем свободу слова, так я и проверяю, может, мы действительно их выключили. Но они прекрасно работают", - сказал Корниенко.

Относительно факта выключения каналов из цифровой сети Корниенко предложил посчитать количество людей, пользующихся цифровым телевидением. Недопуск журналистов Еспресо, 5 канала и Прямого к национальному марафону единых новостей Корниенко объяснил "позицией каналов" и "их доброй волей" и посоветовал обращаться по этому вопросу к министру культуры Александру Ткаченко.

"Пусть посмотрят, сколько людей сейчас с цифровым телевидением. Надо всю правду говорить. Вот у них даже свой марафон есть - "Несокрушимая страна". Об объединенном марафоне - об этом лучше говорить с министром культуры Ткаченко... Я бы еще обращал внимание на позицию каналов. Это была также их добрая воля по отношению к марафону. И не в последнюю очередь из-за того, что с телевидением вообще могут быть проблемы. Рекламный рынок отсутствует", - сказал Корниенко.

На вопрос журналиста по поводу ведущих единого телемарафона, пришедших с пророссийских пропагандистских каналов, Корниенко предложил "не преувеличивать" их влияние.

"Я могу напомнить, об Алексее Семенове рассказать, и всем будет стыдно (продюсер, участвовал в запуске каналов 112 Украина, Прямой, в формировании медиахолдинга, куда входил, в частности, государственный канал Рада, – ред.)…Он продюсер, а это сердце канала. А мы обсуждаем ведущих, которые просто зачитывают тексты.... При всем уважении, но очень преувеличено влияние большинства ведущих.Мы говорим о двух-трех знаковых фамилиях, о которых медиасообщество лично мне пишет. Но на этих каналах работали десятки людей. Многие из них просто зачитывали новости. Я бы это так не демонизировал. Но у таких вещей нет срока давности тоже. Когда вернется мирная жизнь, у них тоже будет определенная ответственность за все. Им будут эти вопросы ставить.... Наше общество за войну хорошо научилось делать cancel culture (культуру отмены, – ред.), впрочем, мы и раньше были в этом ловкие. Поэтому смогут отменить кого угодно за любые проступки. Я думаю, что у всех этих ведущих будет шанс переосмыслить себя идеологически. И некоторые это уже делают. Потому что карающий меч культуры отмены висит над каждым", - сказал Корниенко.

На предположение журналиста, что ведущие с антиукраинских каналов могли бы публично извиниться для уменьшения напряжения, Корниенко ответил, что это "вопрос внутренней готовности".

"Как человек, извинявшийся за скандал, скажу, что это вопрос внутренней готовности для этого. Многие люди не видят причинно-следственных связей. Но после победы, когда будем выяснять, какие факторы привели к войне, тогда общество лучше сможет осознавать такие связи", - сказал Корниенко.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, в СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники Еспресо, Прямого и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова , назвав их неправдивыми. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

1 июля петиция против отключения Еспресо, 5 канала и Прямого из сети цифрового вещания Т2 набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов .

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