"Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды": Кулеба об отсутствии реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 июня отреагировал на отсутствие реакции Организации Объединенных Наций на подрыв дамбы Каховской ГЭС
Об этом министр иностранных дел сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Кулеба подчеркнул, что "быстро и оперативно – это не о Международных организациях". Он отметил, что у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.
"ООН "ошиблась" в день теракта и преступления геноцида. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды относительно событий. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом, кровью и смрадом мертвых животных, они бы немного иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать", - сказал чиновник.
Он также подчеркнул, что хочет защитить офис ООН в Украине, потому что они прилагали усилия и оперативно отправили небольшую команду в Херсон для помощи.
Кулеба добавил, что такая реакция неадекватна масштабам трагедии в Украине.
Однако, по словам министра, после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, готовые ехать на левый берег Херсонщины и помогать с гуманитаркой и эвакуацией, если Россия даст гарантии безопасности. Но Кулеба сомневается в этом.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 7 июня городской голова Олешек Евгений Рыщук сообщил, что в оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже есть первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС
- 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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