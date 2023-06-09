Об этом министр иностранных дел сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Кулеба подчеркнул, что "быстро и оперативно – это не о Международных организациях". Он отметил, что у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

"ООН "ошиблась" в день теракта и преступления геноцида. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды относительно событий. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом, кровью и смрадом мертвых животных, они бы немного иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что хочет защитить офис ООН в Украине, потому что они прилагали усилия и оперативно отправили небольшую команду в Херсон для помощи.

Кулеба добавил, что такая реакция неадекватна масштабам трагедии в Украине.

Однако, по словам министра, после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, готовые ехать на левый берег Херсонщины и помогать с гуманитаркой и эвакуацией, если Россия даст гарантии безопасности. Но Кулеба сомневается в этом.