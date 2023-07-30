"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву
Несмотря на заявления российских властей об "сбитии" всех воздушных целей над РФ, атака по Москве утром 30 июля демонстрирует, что спокойно на территории России уже не будет, даже в глубинке
Об этом он заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Разве впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" - она уже "касается". Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает. Поэтому говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели", - сказал он.
По словам Игната, сбивать беспилотники всегда не так просто. Поэтому Россия сейчас оказалась в той ситуации, когда "славное российское ПВО" почему-то не способно полностью уничтожать воздушные цели.
Взрывы в Москве 30 июля
В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город атаковали беспилотники, которые якобы удалось сбить средствами ПВО. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, а жертв и пострадавших нет.
Однако по данным экстренных служб, из-за атаки беспилотников пострадал один человек - охранник башни "Око-2".
Российское издание ТАСС отмечает , что в здании "IQ-квартал", расположенном в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. Кроме этого, в силовых структурах РФ также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые, вероятно, участвовали в атаке на столицу.
В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекление на пятом и шестом этажах. Из построек комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. Также в башне "Око-2" было выбито стекло с первого по четвертый этажи.
В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Кроме этого, из-за инцидента закрывался столичный аэропорт Внуково на вылеты и прилеты. Позже работа аэропорта была возобновлена .
По словам министерства обороны РФ, к утру 30 июля была якобы пресечена попытка атаки "киевского режима" беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва.
Там заявляют , что один украинский БПЛА вроде бы уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два дрона были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное