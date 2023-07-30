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"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву

30 июля, 2023 воскресенье
10:51
Война с Россией

Несмотря на заявления российских властей об "сбитии" всех воздушных целей над РФ, атака по Москве утром 30 июля демонстрирует, что спокойно на территории России уже не будет, даже в глубинке

Об этом он заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Разве впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" - она уже "касается". Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает. Поэтому говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели", - сказал он.

По словам Игната, сбивать беспилотники всегда не так просто. Поэтому Россия сейчас оказалась в той ситуации, когда "славное российское ПВО" почему-то не способно полностью уничтожать воздушные цели.

Взрывы в Москве 30 июля

В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город атаковали беспилотники, которые якобы удалось сбить средствами ПВО. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, а жертв и пострадавших нет.

Однако по данным экстренных служб, из-за атаки беспилотников пострадал один человек - охранник башни "Око-2".

Российское издание ТАСС отмечает , что в здании "IQ-квартал", расположенном в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. Кроме этого, в силовых структурах РФ также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые, вероятно, участвовали в атаке на столицу.

В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекление на пятом и шестом этажах. Из построек комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. Также в башне "Око-2" было выбито стекло с первого по четвертый этажи.

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Кроме этого, из-за инцидента закрывался столичный аэропорт Внуково на вылеты и прилеты. Позже работа аэропорта была возобновлена .

По словам министерства обороны РФ, к утру 30 июля была якобы пресечена попытка атаки "киевского режима" беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва.

Там заявляют , что один украинский БПЛА вроде бы уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два дрона были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

Украина
Россия
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