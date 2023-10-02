"Они погорячились, могли разобраться без угроз оружия": депутат райсовета об инциденте с бойцами спецподразделения на блокпосту полиции в Харькове

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Ситуация выглядела некрасиво. Это были бойцы спецподразделения "Кракен", наше харьковское славное подразделение, которое с первых дней защищает Харьков и сейчас на передовой. Этот инцидент мягко прокомментировали руководители правоохранительной системы, что возникло недоразумение, что мы все защищаем Украину, поэтому такие вещи недопустимы. Сейчас проводится расследование. Мое личное мнение, бойцы погорячились, могли бы разобраться без угроз оружия", - отметил депутат Харьковского районного совета.



Богдан Ткачук объяснил, что претензий к стражам порядка на блокпоста были в том, что бойцы каждый день ездят через этот пост на полигон для тренировок, стрельб и прочее. И при пересечении этого блокпоста бойцам постоянно приходилось предъявлять документы, стражам порядка проверять автомобиль.



"Возможно, здесь обеим сторонам нужно больше коммуникировать, а не доводить ситуацию до того, что мы все видели. Потому что это не очень хороший вброс для враждебной пропаганды, что украинцы воюют между собой и остается лишь немного дожать", - резюмировал Ткачук.

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