English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехватило разговор захватчика из "ЛДНР" об отступлении на Харьковщине

"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехватило разговор захватчика из "ЛДНР" об отступлении на Харьковщине

19 сентября, 2022 понедельник
18:52
война с Россией

В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "ЛДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Ты не представляешь, что там было", – говорит рашист.

Его перебивает жена и говорит, что все знает.

"Они пешком бежали? Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Я не стала спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы спрашивали. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет", - говорит женщина.

Также она рассказала о движении российской техники.

"Там Олька мне звонила, сказала техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону куча техники. Ну ты понял, нашей", – добавила жена.

На это ее муж оккупант отреагировал: "Я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению".

  • Напомним, 12 сентября СБУ обнародовала разговор рашиста с женой, где он рассказывал, как грузит на Харьковщине мертвых оккупантов.
  • Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" из убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
ГУР
Харковщина
Читайте также:
Николай Княжицкий
Автор
18 сентября, 2022 воскресенье
Почему Нэнси Пелоси улетела в Армению, а не в Азербайджан? Почему она улетела в Тайвань, а не в Китай?
наступ ЗСУ
17 сентября, 2022 суббота
После мощного контрнаступления ВСУ в Харьковской области произошел поворотный момент, - Фейгин
Дмитро Пєсков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.07
    Покупка 40.07
    Продажа 40.94
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 сентября
19:00
В Украине обнаружили второй случай оспы обезьян, - Минздрав
18:40
Во время эвакуации из психбольницы на Харьковщине в результате российского обстрела погибли 4 медработника
18:31
ОБСЕ
Оккупанты в Луганской области "приговорили" сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам колонии
18:25
газ
Правительственное АО "Магистральные газопроводы Украины" уволило главу "Оператора ГТС Украины" Макогона
18:25
Эксклюзив
Операция ВСУ в Херсонской области будет длиннее, но разгромнее, - эксперт Defense Express Киричевски
18:24
Эксклюзив
Китай целенаправленно оставляет Россию без денег, - эксперт-международник Краев
18:14
На подконтрольной территории 72% украинцев считают жителей оккупированных Россией регионов жертвами обстоятельств, - исследование
18:00
Эксклюзив
Если Путин приступит к общей мобилизации, он потеряет возможность влиять на международное общество через ООН, - военный эксперт Коваленко
17:58
Почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с РФ, - опрос КМИС
17:56
На фото флаг ОАЭ
Германия планирует закупку сжиженного газа у Объединенных Арабских Эмиратов для уменьшения зависимости от РФ, - министр
17:46
Эксклюзив
Россияне в Крыму немного успокоились из-за нехватки информации о войне, - член Меджлиса Бариев
17:45
Кривой Рог
Оккупанты обстреляли Криворожский район из реактивной системы залпового огня
17:40
Эксклюзив
В Херсоне военные РФ с "разрешениями" оккупационных властей занимают дома украинцев и мародерят, - глава облсовета Самойленко
17:35
Бил, пытал и имитировал казнь местного населения Киевской области. Командира боевой машины РФ будут судить за нарушение законов войны
17:26
Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Донецка и убийстве гражданских, советник Резникова назвал это попыткой отвлечь ООН от преступлений РФ в Изюме
17:06
Зеленский утвердил образование военных администраций в Херсонской области
16:45
Телескоп NASA показал молодую звезду в созвездии Тельца
16:42
В Нью-Йорке 19 сентября при посредничестве Блинкена состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
16:42
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан будет кулуарно бороться, чтобы не потерять деньги от ЕС, – эксперт-международник Тужанский
16:39
Заместитель главы Верховного Суда Львов с паспортом РФ и дальше будет рассматривать дела, - Центр противодействия коррупции
16:32
Рютте и Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины
16:24
Эксклюзив
Путин четко понял, что Китай не предоставит ему поддержки, - китаевед Коваль
16:20
Эксклюзив
В Балаклее 19-20 сентября должны дать свет, - пресс-секретарь ГСЧС
15:55
Усик решил, кем заменить в следующем бою Фьюри
15:45
Гайдай: ВСУ освободили Белогоровку в Луганской области
15:34
Во временно оккупированном Мелитополе взрывы на аэродроме, - мэр
15:32
Эксклюзив
Виктор Орбан
"Яйца путинской кукушки подбросили в европейское гнездо": политолог-международник Воля о заявлениях Орбана
15:22
Владимир Зеленский
План деоккупации и подготовка к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего
15:22
Эксклюзив
Мобилизация в РФ – это идеальный шторм, который может снести режим Путина, – военный эксперт Самусь
15:15
Эксклюзив
Правление Чарльза ІІІ – только переходный этап в британской монархии, - корреспондент Ковач
15:12
В этом году в Украине собрали 67 млн тонн зерна яровых культур, из них 45 млн тонн пойдет на экспорт
15:08
SpaceX показал, в каких странах не будет подключать интернет от Starlink. Среди них Россия
14:52
Футболист сборной Украины выругался из-за флага РФ в Берлине
14:47
В Кремле удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС, - Песков
14:40
Над Днепропетровщиной ПВО сбил российский беспилотник
14:25
СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ
14:24
На Днепропетровщине под обстрел оккупантов попала 58-летняя женщина, которая ехала на велосипеде
14:04
"Тот же сценарий, что в Буче": в Кремле цинично прокомментировали массовые убийства в Изюме
14:04
Эксклюзив
Для применения ядерного оружия нужно не бояться умереть, а это не о Путине, - нардеп Осадчук
13:59
Обновлено
Генасамблея ООН
"Руководство министерства не делало никаких заявлений по этому вопросу": в Минюсте прокомментировали материал The Guardian о предложении одобрить конфискацию российских активов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV