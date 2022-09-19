Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Ты не представляешь, что там было", – говорит рашист.

Его перебивает жена и говорит, что все знает.

"Они пешком бежали? Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Я не стала спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы спрашивали. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет", - говорит женщина.

Также она рассказала о движении российской техники.

"Там Олька мне звонила, сказала техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону куча техники. Ну ты понял, нашей", – добавила жена.

На это ее муж оккупант отреагировал: "Я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению".