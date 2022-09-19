"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехватило разговор захватчика из "ЛДНР" об отступлении на Харьковщине
В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "ЛДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Ты не представляешь, что там было", – говорит рашист.
Его перебивает жена и говорит, что все знает.
"Они пешком бежали? Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Я не стала спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы спрашивали. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет", - говорит женщина.
Также она рассказала о движении российской техники.
"Там Олька мне звонила, сказала техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону куча техники. Ну ты понял, нашей", – добавила жена.
На это ее муж оккупант отреагировал: "Я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению".
- Напомним, 12 сентября СБУ обнародовала разговор рашиста с женой, где он рассказывал, как грузит на Харьковщине мертвых оккупантов.
- Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" из убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.
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