"Они определят будущее украинцев и всех европейцев": Зеленский с Джонсоном обсудили гарантии безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании обсудили гарантии безопасности для Украины
Об этом президент заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram .
Зеленский подчеркнул, что это второй визит Джонсона в Киев после 24 февраля.
"Переговоры положительные. Обсудили ситуацию на передовой и то, как прийти к нашей победе. Я благодарен Борису за лидерство в поддержке Украины, в том числе оружием", - сказал президент.
Он добавил, что они с британским премьером одинаково воспринимают необходимость безусловной защиты Украины.
"Говорили о гарантиях безопасности для Украины. Когда мы определим параметры этих гарантий, они определят будущее украинцев и всех европейцев на поколение вперед", - подытожил Зеленский.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
- 1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к Китаю с просьбой стать гарантом безопасности.
- 30 мая президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины.
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