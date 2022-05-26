Об этом пишет Politico.

Президент Польши обвинил Берлин в том, что он не выполняет свои обязательства по отправке новых танков взамен транспортных средств, которые Польша послала Украине, чтобы помочь стране защититься в войне против России.

"Они не выполнили это обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", – сказал Дуда.

В среду, 25 мая, спикер правительства Германии Штеффен Гебестрейт сказал: "Федеральное правительство ошеломлено".

Он сообщил, что передать танки Германия пока не может.

"От польской стороны была четкая просьба передать Польше самые современные основные боевые танки Leopard 2A7, но проблема заключается в том, что у самого Бундесвера лишь небольшое количество — около 50 — этих танков. Больше в разработке, они нигде не стоят на автопарке или заводе; нужно изготовить", - сказал он.

Гебестрейт добавил, что эти обстоятельства предварительно сообщали Варшаве.

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard взамен на предоставленные Украине.

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