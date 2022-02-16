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Главная война с Россией "Они не сняли ноги с педали газа": министр обороны Британии Уоллес заявил, что новое вторжение РФ в Украину все еще возможно

"Они не сняли ноги с педали газа": министр обороны Британии Уоллес заявил, что новое вторжение РФ в Украину все еще возможно

16 февраля, 2022 среда
12:45
война с Россией Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что РФ должна действиями доказать свое стремление к деэскалации

Об этом он рассказал в эфире Sky News .

"Вы можете собственными глазами оценить масштабы того развертывания России на границах Украины, и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин", - отметил министр.

По словам Бена Уоллеса, Россия стремится изменить отношения Украины и НАТО и делает это под угрозой вторжения.

Он добавил, что, хотя Москва и заявила об отводе части войск, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если просто тренировались.

Бен Уоллес отметил, что на украинской границе находится 60% всей сухопутной боевой мощи РФ. Также россияне сосредоточили "значительную флотилию" на море.

"С украинской точки зрения они окружены очень большими силами подготовленных войск. Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - подчеркнул министр обороны Великой. Британии.

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