"Они не сняли ноги с педали газа": министр обороны Британии Уоллес заявил, что новое вторжение РФ в Украину все еще возможно
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что РФ должна действиями доказать свое стремление к деэскалации
Об этом он рассказал в эфире Sky News .
"Вы можете собственными глазами оценить масштабы того развертывания России на границах Украины, и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин", - отметил министр.
По словам Бена Уоллеса, Россия стремится изменить отношения Украины и НАТО и делает это под угрозой вторжения.
Он добавил, что, хотя Москва и заявила об отводе части войск, когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если просто тренировались.
Бен Уоллес отметил, что на украинской границе находится 60% всей сухопутной боевой мощи РФ. Также россияне сосредоточили "значительную флотилию" на море.
"С украинской точки зрения они окружены очень большими силами подготовленных войск. Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - подчеркнул министр обороны Великой. Британии.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
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