"Они не ответили, только подтвердили получение уведомления": Белый дом о предупреждении России о визите Байдена в Украину
В ответ на уведомление США о визите президента Джо Байдена в Украину российская сторона не дала никаких "гарантий безопасности", более того, она вообще никак не ответила
Об этом заявил во вторник во время брифинга для журналистов советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.
"Россияне говорят, что дали гарантию безопасности визита президента? Они не ответили - кроме подтверждения о том, что получили уведомления", - отметил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что никакого обмена сообщениями не было.
"Это было только уведомление (с американской стороны, – ред.) и подтверждение о получении", - добавил Салливан.
- Напомним, западные медиа информировали, что незадолго до состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций. Российские пропагандисты и Дмитрий Медведев уже начали врать, что РФ давала "гарантии безопасности" Байдену. Однако их слова опроверг директор ФСБ Александр Бортников.
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