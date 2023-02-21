Об этом заявил во вторник во время брифинга для журналистов советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

"Россияне говорят, что дали гарантию безопасности визита президента? Они не ответили - кроме подтверждения о том, что получили уведомления", - отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что никакого обмена сообщениями не было.

"Это было только уведомление (с американской стороны, – ред.) и подтверждение о получении", - добавил Салливан.