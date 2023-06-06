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"Они не могут быть сильными во всех местах": Глава Пентагона объяснил, как ВСУ могут прорвать оборону РФ

6 июня, 2023 вторник
05:04
Война с Россией Ллойд Остин

Украинские военные должны найти в обороне противника слабые места, что поможет ВСУ развить успешное контрнаступление

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на видеобрифинге, информирует РБК-Украина.

"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях - глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций", - отметил Остин.

В то же время, по словам министра обороны США, оккупантам приходится сдерживать наступление на достаточно большой территории.

"Следовательно, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.

  • 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению .
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил , что Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах.
  • Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила , что есть признаки того, что кафиры морально истощены долговременным ожиданием украинского контрнаступления и паникуют.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 5 июня, что ВСУ по некоторым направлениям перешли к контрнаступательным действиям, а также по широкому фронту двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции.
Ллойд Остин
наступление ВСУ
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