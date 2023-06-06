"Они не могут быть сильными во всех местах": Глава Пентагона объяснил, как ВСУ могут прорвать оборону РФ
Украинские военные должны найти в обороне противника слабые места, что поможет ВСУ развить успешное контрнаступление
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на видеобрифинге, информирует РБК-Украина.
"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях - глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций", - отметил Остин.
В то же время, по словам министра обороны США, оккупантам приходится сдерживать наступление на достаточно большой территории.
"Следовательно, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.
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