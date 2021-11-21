"Они не хотят мира". В Винницкой области произошел конфликт между ВТО и Московским патриархатом

События произошли в четверг, 18 ноября. Подробности винницким порталом Vezha были обнародованы вечером 20 ноября, передает Еспресо.TV .



Речь идет о церкви, которая уже несколько лет закрыта из-за того, что сами представители УПЦ МП "опечатали". Жители общины ждут решения Хозяйственного суда города Винницы, однако представители УПЦ МП решили все равно попасть в храм.



История конфликта продолжается с 2019 года. Тогда на религиозном собрании 110 прихожан проголосовали за присоединение к ВТО . После того, как большинство верующих решило быть в ВЦУ, община подала документы на регистрацию. И вот уже более 2,5 лет ее ждут.



С тех пор продолжаются судебные процессы.



"Представители УПЦ МП не хотят отдавать имущество и храм, несмотря на то, что большинство верующих поддержали переход", - отмечает Vezha.



Против присоединения к ВТО выступили только 23 человека.



После перехода общины в ПЦУ представители УПЦ МП опечатали храм



По словам местного священника ПЦУ отца Александра, который сам перешел в украинскую церковь после получения Украиной Томоса, верующие предлагали представителям УПЦ МП совершать в храме очередное богослужение. Однако их оппоненты от такого разрешения ситуации отказались.



"Они не хотят мира. Я им говорил, давайте по очереди, потому что храм разваливается. Нет, потому что вы "раскольники".



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Парадокс состоит в том, что два года назад представители УПЦ МП храм сами опечатали. Через два года ничего не изменилось в документах, и они решили ворваться в храм, который сами же опечатали, а храм называют "их", - говорит священник.



Он добавил, что представители УПЦ МП не только не показали решения суда, но даже обвиняли полицию, и она была вынуждена их усмирять. Сейчас в ВЦУ ждут решения Хозяйственного суда. Надеются, что его примут через месяц до Нового года.



В то же время, на ресурсе УПЦ МП указывается противоположная информация . Согласно публикации, якобы представители полиции вместе со сторонниками ПЦУ "устроили провокацию и не пустили в собственный храм верующих УПЦ".





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