"Они любят войну: в Украине создали веб-сайт с перечнем звезд, поддерживающих Путина

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



На вебсайте theylovewar.com есть перечень из артистов, инфлюэнсеров и политиков, которые не выступили против войны в Украине или откровенно поддержали действий Владимира Путина.



Над созданием сайта работал украинский блоггер и бизнесмен Петр Заставный.





Скриншот с сайта



"Когда путинский фашистский режим будет свергнут мы услышим миллион отмазок: мы переживали за семью, у нас не было выбора, сломали страницу, это не я, мы такого не публиковали, это фотошоп и т.д. На их руках кровь наших героев и детей .Мы все помним. И когда, после следующего пакета санкций, у них припечет и будет массово закупаться реклама в поддержку режима - они дважды подумают, перед тем как согласиться", - прокомментировал свою идею Петр Заставный.

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