"Они любят войну: в Украине создали веб-сайт с перечнем звезд, поддерживающих Путина
В сети появился сайт, на котором можно посмотреть список звезд, которые не выступили против войны в Украине
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На вебсайте theylovewar.com есть перечень из артистов, инфлюэнсеров и политиков, которые не выступили против войны в Украине или откровенно поддержали действий Владимира Путина.
Над созданием сайта работал украинский блоггер и бизнесмен Петр Заставный.
Скриншот с сайта
"Когда путинский фашистский режим будет свергнут мы услышим миллион отмазок: мы переживали за семью, у нас не было выбора, сломали страницу, это не я, мы такого не публиковали, это фотошоп и т.д. На их руках кровь наших героев и детей .Мы все помним. И когда, после следующего пакета санкций, у них припечет и будет массово закупаться реклама в поддержку режима - они дважды подумают, перед тем как согласиться", - прокомментировал свою идею Петр Заставный.
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