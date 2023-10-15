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"Они хотели бы забыть о войне": глава Минфина заявил, что Украине все труднее получать финансовую помощь от партнеров

15 октября, 2023 воскресенье
09:44
Экономика Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что в настоящее время Украина прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать финансовую поддержку

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По словам министра, причиной тому является большее привлечение внимания официальных лиц в ключевых странах-донорах к предстоящим выборам в США и Европе, а также рост геополитической напряженности.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная. Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.", - сказал Марченко.

Как говорится, поскольку война с Россией продолжается, Украине нужно получить финансовую поддержку Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере $43 млрд в 2024 году.

Украина выделила дополнительные налоговые поступления и средства, которые будут привлечены от внутреннего долга, но будет зависеть от внешней помощи для большей части расходов в следующем году.

"У нас уже есть определенные обязательства, такие как $5,4 млрд по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников США и Европейский Союз", – сказал Марченко.

В то же время, ЕС работает над пакетом помощи Украине на $52,6 млрд на 2024-2027 годы. Министр финансов говорит, что Украина требует 18 млрд евро из них в 2024 году, что соответствует пакету, полученному в этом году.

Марченко также приветствовал попытки использовать замороженные российские государственные активы, сказав, что ранее изображаемое западными спонсорами как "достижимая цель", теперь "звучит как план".

Глава Минфина подчеркнул, что экономика Украины должна вырасти на 5% в 2024 году. Кроме того, достаточные запасы газа на зиму должны оградить экономику от потенциального роста цен.

  • Накануне стало известно , что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от стран G7 почти $33 млрд. Они стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета и финансировании критически важных расходов.
Украина
помощь Украине
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