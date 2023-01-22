"Они из меня выбивали, что я военный, а я говорил, что волонтер", - Игорь Талалай о плене
Молодого человека задержали на блокпосту, когда он эвакуировал людей из Мариуполя
Об этом Игорь Талалай рассказал в программе "Война и волонтеры", журналистки Еспресо.
"Я вывозил людей и на одном блокпосту меня не отпустили, - рассказывает Игорь Талалай. - Людей, которые ехали со мной, отпустили, а я пошел в гараж. Они из меня выбивали, что я военный, а я говорил, что я волонтер" .
Игорь Талалай находился в нескольких российских тюрьмах. Сидел с украинскими военными и местными из Мариуполя.
"К примеру, был пастор, его тоже задержали, думали, что он крестил "Азов", – говорит Игорь Талалай. – В Мангуше у нас было около тридцати задержанных в комнате "три на три". Тесно было на самом деле. Иногда приходилось стоять. Во всех тюрьмах было одинаково. Единственное, в самом Донецке запрещали разговаривать с нами, со всеми задержанными, кто находился в плену. Только один старший мог приходить и задавать вопросы".
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Допросы могли продолжаться часами.
"Я два дня сидел в Донецке. Из них 9-10 часов провел на допросе, – вспоминает Игорь Талалай. – Сама Россия звучит страшно, просто не все это понимают. Ее система, сам подход к человеку. Там ценность человеческой жизни приравнивается к нулю ".
- 21 января стало известно, что издание The Insider выпустило комикс об истории волонтера. Рассказ написал лауреат Пулитцеровской премии Энтони Дель Коль.
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