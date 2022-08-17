Тема программы: "Они или мы: что значит победить Россию?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Что с нами происходит с точки зрения большой истории?

Как Украина становится антитезой российскому империализму и каким станет последний гвоздь в его гроб?

Как украинцам сохранить единство и солидарность в условиях постоянной травмы и неопределенности?

Почему российские либералы отказываются от ответственности за "концлагерь" внутри собственной страны?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Игорь Козловский – украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук, поэт, прозаик, общественный активист. Член Украинского ПЭН.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).