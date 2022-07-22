"Они их в концлагерь в "ЛНР" отправляют": украинская разведка перехватила разговор оккупанта с женой
Оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации"
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
"Они (те, кто отказались) все здесь. Но те, кто к нам ходят, они их в концлагерь в "ЛНР" отправляют. Никто ничего не делает, ходят пьяные, только гонят самогонку. Ничего здесь не происходит", – рассказывает оккупант своей жене.
Он также сообщает, что в подразделениях процветает анархия и коррупция. И добавляет, что в результате атаки БПЛА были ранены девять российских военнослужащих, а командир погиб.
Несмотря на это, оккупант сказал жене, что пока не случилось ничего такого, чтобы он отказывался от службы.
"Да нет, вот пока ничего такого не случилось, чтобы я отказывался. Ну да, стреляют, ну да, убивают, раненият и так далее. Не знаю, как это объяснить, но меня еще не оставило ощущение того, что я здесь на своем месте", - комментирует он.
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