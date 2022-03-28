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Главная война с Россией "Они и "своих-то" бросают, что же они сделают с чужими изменниками", - Зеленский обратился к коллаборантам

"Они и "своих-то" бросают, что же они сделают с чужими изменниками", - Зеленский обратился к коллаборантам

28 мартa, 2022 понедельник
00:44
война с Россией

Президент Владимир Зеленский назвал "феноменальными дураками", тех, кто пытается сотрудничать с российскими оккупантами

Об этом он сказал в видеообращении.

Президент поблагодарил жителей временно оккупированных территорий.

"Снова хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не прекращают сопротивляться оккупантам. Если они временно зашли в украинские города - это значит только то, что им придется выйти", - сказал Зеленский.

Он обратился к коллаборантам, сотрудничающим с оккупантами.

"И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с российскими военными, я хочу напомнить, что они и "своих-то" бросают, что же они сделают с чужими предателями. Сказал бы им: "Подумайте", но знаю, что думать таким людям ничем, иначе бы и предателями ни стали", - отметил он.

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Владимир Зеленский
коллаборанти
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