"Они и "своих-то" бросают, что же они сделают с чужими изменниками", - Зеленский обратился к коллаборантам
Президент Владимир Зеленский назвал "феноменальными дураками", тех, кто пытается сотрудничать с российскими оккупантами
Об этом он сказал в видеообращении.
Президент поблагодарил жителей временно оккупированных территорий.
"Снова хочу поблагодарить наших людей в Херсоне, в Каховке, в Славутиче и других городах, которые не прекращают сопротивляться оккупантам. Если они временно зашли в украинские города - это значит только то, что им придется выйти", - сказал Зеленский.
Он обратился к коллаборантам, сотрудничающим с оккупантами.
"И тем феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с российскими военными, я хочу напомнить, что они и "своих-то" бросают, что же они сделают с чужими предателями. Сказал бы им: "Подумайте", но знаю, что думать таким людям ничем, иначе бы и предателями ни стали", - отметил он.
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