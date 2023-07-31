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"Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные": командующий Нацгвардией о возвращении на фронт командира Азова Прокопенко

31 июля, 2023 понедельник
12:15
Война с Россией

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что он не исключает присоединения командира Азова Дениса Прокопенко к боевым действиям, однако когда именно это произойдет – зависит от обстоятельств на фронте

Об этом он рассказал в интервью УП.

После возвращения из Турции подполковник Денис "Рэдис" сообщил о желании присоединиться к участию в боевых действиях. По мнению командующего Нацгвардией, для этого у командира Азова нет запрета.

"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные... Для меня такого запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более я не распределяю, кто воюет", - подчеркнул Пивненко.

На вопрос журналиста, когда примерно мы сможем увидеть участие Дениса Прокопенко в войне, Пивненко ответил, что это зависит от ситуации на фронте.

"В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", - сказал он.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

8 июля Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.

Впоследствии командир Азова, подполковник Денис Редис Прокопенко в воскресенье, 16 июля, встретился с личным составом бригады - недавно военный вернулся из Турции, до этого он находился в российском плену.

Украина
военные силы Украины
Азовсталь
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