"Они готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям": в Минобороны рассказали, каким был план России по захвату Киева
РФ рассчитывала, что сможет быстро захватить Киев и установить в столице свою власть, однако после сопротивления Сил обороны оккупанты пытались заблокировать город
Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он, в частности, отметил, что первоначальный план россиян по захвату Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году.
"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстро высадить силы специальных операций и воздушные десанты на подступах к Киеву - на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры", - заявил Павлюк.
Также он добавил, что РФ рассчитывала на крушение украинской системы управления. После чего войска РФ собирались захватить правительственный квартал, ликвидировать или арестовать руководство, а позже установить своих муртадов.
В то же время, по словам Павлюка, россияне не рассчитывали на сопротивление и не готовились к уличным боям.
"Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были наголову разбиты Силами обороны", - сказал он.
После этого блицкриг полностью провалился, российская армия перегруппировалась, пыталась окружить и заблокировать столицу. Нанося удары по городу, оккупанты хотели посеять панику и заставить силовым путем сдаться.
- 11 апреля сообщалось, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 179,3 тыс. военных, 3644 танка, 535 реактивных систем залпового огня и 293 вертолета.
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