Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он, в частности, отметил, что первоначальный план россиян по захвату Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстро высадить силы специальных операций и воздушные десанты на подступах к Киеву - на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры", - заявил Павлюк.

Также он добавил, что РФ рассчитывала на крушение украинской системы управления. После чего войска РФ собирались захватить правительственный квартал, ликвидировать или арестовать руководство, а позже установить своих муртадов.

В то же время, по словам Павлюка, россияне не рассчитывали на сопротивление и не готовились к уличным боям.

"Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были наголову разбиты Силами обороны", - сказал он.

После этого блицкриг полностью провалился, российская армия перегруппировалась, пыталась окружить и заблокировать столицу. Нанося удары по городу, оккупанты хотели посеять панику и заставить силовым путем сдаться.