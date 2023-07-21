Они должны были погибнуть на войне: после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных, - правозащитница
20 тысяч зэков, завербованных в ПИК Вагнера и прошедших войну, оказались на свободе и возвращаются домой – всего Евгений Пригожин завербовал в российских колониях почти 50 тысяч человек
России после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных России после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных Об этом глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в программе "Воздух", информирует телеграмм-канал "Может.
Правозащитница отметила, что 22 тысячи зэков погибли под Бахмутом, а с учетом других мест, где действовали вагнеровцы – всего потери среди зэков можно оценить в 25 тысяч.
Около 20 тысяч выживших были освобождены от уголовного наказания. 2300-2500 человек находятся вместе с Пригожиным в Беларуси. 400 человек - в отелях Анапы. Это зэки с закрывшейся тренировочной базы ПВК Вагнера в Молькино и вернувшиеся с фронта, отказавшись подписывать контракт с Минобороны. Они ждут справки об увольнении.
Она добавила, что большинство уволенных Пригожиным вернулись по месту своей прописки. Они имеют бессрочные контракты с ПИК Вагнера и могут отправиться в Беларусь. Но фактически их никто не контролирует.
Эти люди травмированы тюрьмой и войной, их ресоциализацией никто не занимается, отмечает Романова. По ее словам, власти не планировали увольнения такого количества головорезов. Предполагалось, что они либо погибнут на войне, либо осядут в разных НДС.
Что известно о мятеже Пригожина
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.
В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.
6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.
10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.
Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.
Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .
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