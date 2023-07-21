России после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных России после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных Об этом глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в программе "Воздух", информирует телеграмм-канал "Может.

Правозащитница отметила, что 22 тысячи зэков погибли под Бахмутом, а с учетом других мест, где действовали вагнеровцы – всего потери среди зэков можно оценить в 25 тысяч.

Около 20 тысяч выживших были освобождены от уголовного наказания. 2300-2500 человек находятся вместе с Пригожиным в Беларуси. 400 человек - в отелях Анапы. Это зэки с закрывшейся тренировочной базы ПВК Вагнера в Молькино и вернувшиеся с фронта, отказавшись подписывать контракт с Минобороны. Они ждут справки об увольнении.

Она добавила, что большинство уволенных Пригожиным вернулись по месту своей прописки. Они имеют бессрочные контракты с ПИК Вагнера и могут отправиться в Беларусь. Но фактически их никто не контролирует.

Эти люди травмированы тюрьмой и войной, их ресоциализацией никто не занимается, отмечает Романова. По ее словам, власти не планировали увольнения такого количества головорезов. Предполагалось, что они либо погибнут на войне, либо осядут в разных НДС.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

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