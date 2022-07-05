"Они были в полной изоляции и под охраной": Елена Толкачева рассказала об условиях пребывания пленных защитников Азовстали
Освобожденные во время обмена защитники рассказывают, что они находились в полной изоляции
Об этом руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева рассказала в программе "Война и волонтеры" , журналистки Еспресо.
"Освобожденные защитники находились в изоляции, к ним не допускали представителей так называемых квазиобразований на Донбассе, – рассказывает Елена Токлачева. – Очень ограничен к ним был доступ врага, их охраняли по периметру. Других подробностей ребята пока не озвучивают. Следов пыток но у всех критическая потеря веса. Это истощенное состояние и недоедание, я считаю, тоже можно считать пыткой".
Ждем следующего обмена, где в первую очередь должны быть женщины
По словам Елены Толкачевой, в плену еще остается много раненых украинских защитников. Из них 15% – женщины.
"Я не буду называть цифры раненых, чтобы не спекулировать, - добавляет женщина. - Там почти все ребята имеют ранения разной степени тяжести. Некоторые раны сами зажили. Это те ребята, которым вообще не оказывали медицинскую помощь. Кроме них, в плену еще много" женщин. Ориентировочно 15%. Среди них медики. Насколько мне известно, планируется следующий обмен. Если он состоится, это будут в первую очередь женщины".
- 29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулось 144 воина, из них 95 – защитники Азовстали. В "Азове" рассказали о состоянии уволенных защитников.
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